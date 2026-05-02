Serie A Femminile, ROMA-TERNANA: le formazioni ufficiali. Le giallorosse giocano per lo Scudetto

Una sfida che vale la stagione per la Roma Femminile. Le ragazze di mister Rossettini, infatti, alle 18:30 affrontano la Ternana: in caso di vittoria le giallorosse potranno festeggiare il terzo scudetto della loro storia.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA: Baldi; Thogersen, Antoine, Oladipo, Bergamaschi; Giugliano, Greggi, Haavi; Viens, Dragoni, Corelli. A disp.: Lukasova, Soggiu, Veje, Heatley, Csiki, Brennskag-Dorsin, Pandini, Rieke, Babajide, van Diemen, Galli, Piekarska.
All. Luca Rossettini
TERNANA: Schroffenegger; Martins, Pacioni, Massimino, Peruzzo; Breitner, Di Giammarino, Pastrenge; Petrara; Lazaro, Pirone. A disp.: Ghioc, Ciccioli, Ciccotti, Cecchini, Corrado, Gomes, Labate, Porcarelli, Quazzico, Ripamonti, Vigliucci.
All. Mauro Ardizzone
Arbitro: Mattia Maresca. Assistenti: Diego Spatrisano - Luca Chianese. Quarto Ufficiale: Pierludovico Arnese. Operatore FVS: Alessandro Ceci