Serie A Femminile, ROMA-GENOA 0-0: segui in tempo reale. Haavi ci prova dalla distanza

La Roma Femminile è pronta a festeggiare il titolo e oggi alle ore 15 va in scena allo Stadio Tre Fontane il match contro il Genoa, valido per l'ultima giornata di campionato. Le giallorosse sono in vetta alla classifica con 52 punti e al termine della gara alzeranno al cielo il terzo scudetto della loro storia, mentre il Grifone è aritmeticamente retrocesso.

IL TABELLINO

ROMA: Baldi; Heatley, Antoine, Oladipo, Bergamaschi; Giugliano, Csiki; Haavi, Dragoni, Viens; Dorsin.

A disp.: Lukasova, Soggiu, Veje, Corelli, Pilgrim, Greggi, Pandini, Thøgersen, Babajide, van Diemen, Galli, Testa

All.: Rossettini.

GENOA: Korenciova; Di Criscio, Hilaj, Vigilucci; Acuti, Ferrara, Cuschieri, Lie, Giles; Sondergaard, Monterubbiano

A disp.: Marchetti, Forcinella, Lipman, Bettalli, Abate, Cinotti, Gutierrez, Curraj, Bargi, Giacobbo, Massa, Lucafo

All.: De La Fuente.

Arbitro: Marotta. Assistenti: Valcaccia - Monaco. IV Ufficiale: Pellegrino. Operatore FVS: D'Ascanio.