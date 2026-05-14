Serie A Femminile, Roma-Genoa: il Tre Fontane prepara la festa per le campionesse d'Italia. Cancelli aperti alle 13:30 (COMUNICATO)

Sabato 16 maggio alle ore 15 la Roma di Luca Rossettini chiuderà il campionato di Serie A Femminile contro il Genoa allo Stadio Tre Fontane e i tifosi giallorossi sono pronti a celebrare le campionesse d'Italia. Come annunciato dalla società giallorossa tramite un comunicato, i cancelli saranno aperti dalle 13:30 e il club ha organizzato diverse iniziative per festeggiare il terzo sucdetto.

Ecco la nota: "Sabato sarà il giorno della grande festa! Sarà il giorno dell'abbraccio della gente romanista alle campionesse d'Italia.

L'impegno con il Genoa, l'ultimo della Serie A Women 2025-26, sarà l'occasione per celebrare il terzo Scudetto della nostra squadra Femminile. L'appuntamento è alle ore 15:00 al Tre Fontane.

Sarà un match da brividi, che culminerà con il trophy lift: sarà il momento in cui la Roma solleverà al cielo la coppa del tricolore.

Ci sono ancora dei posti a disposizione per venire a tifare per le nostre ragazze in questo ultimo appuntamento di campionato!

Le info utili

I cancelli del Tre Fontane apriranno alle ore 13:30. Il servizio di cambio utilizzatore e la vendita dei biglietti online saranno disponibili fino alle ore 13:00.

Tutte le attività

Nel prepartita i tifosi di Tribuna Est avranno la possibilità di scattarsi una foto ricordo con i nostri tre Scudetti, compreso quindi il trofeo che sarà consegnato a fine match!

In occasione di questa giorno così speciale il Club ha previsto tre attività dedicate ai nostri tifosi, High Five Giallorosse - l'appuntamento per i partecipanti è previsto 1 ora e 30 minuti prima del fischio d'inizio - Bordocampo Experience e Lupacchiotti in campo. Sono tutte già sold-out.

Trailer Store

Per questo match così speciale sarà possibile acquistare anche la maglia celebrativa del terzo Scudetto presso il nostro Trailer Store, che resterà aperto anche dopo la fine del match".

(asroma.com)