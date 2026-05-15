Serie A Femminile, le convocate di Rossettini per l'ultima giornata

Luca Rossettini, allenatore della Roma, ha diramato la lista delle convocate per la sfida contro il Genoa, valida per l'ultima giornata del campionato di Serie A Femminile. Il match è in programma domani, sabato 16 maggio, alle ore 15:00 allo stadio Tre Fontane. Il tecnico giallorosso ha selezionato 23 calciatrici per l'ultimo impegno stagionale in campionato, che servirà anche come test in vista della prossima finale di Coppa Italia, dopo la conquista del terzo scudetto.
La lista delle convocate:
Antoine
Babajide
Baldi
Bergamaschi
Csiki
Corelli
Dorsin
Dragoni
Galli
Giugliano
Greggi
Haavi
Heatley
Lukasova
Oladipo
Pandini
Pilgrim
Soggiu
Thogersen
Testa
Van Diemen
Veje
Viens
(asroma.com)