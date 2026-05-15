Serie A Femminile, le convocate di Rossettini per l'ultima giornata

Luca Rossettini, allenatore della Roma, ha diramato la lista delle convocate per la sfida contro il Genoa, valida per l'ultima giornata del campionato di Serie A Femminile. Il match è in programma domani, sabato 16 maggio, alle ore 15:00 allo stadio Tre Fontane. Il tecnico giallorosso ha selezionato 23 calciatrici per l'ultimo impegno stagionale in campionato, che servirà anche come test in vista della prossima finale di Coppa Italia, dopo la conquista del terzo scudetto.

La lista delle convocate:

Antoine

Babajide

Baldi

Bergamaschi

Csiki

Corelli

Dorsin

Dragoni

Galli

Giugliano

Greggi

Haavi

Heatley

Lukasova

Oladipo

Pandini

Pilgrim

Soggiu

Thogersen

Testa

Van Diemen

Veje

Viens

(asroma.com)