Roma Femminile, Rossettini: "Ci tenevamo a chiudere in bellezza. Ora subito a lavoro per la finale di Coppa Italia"

Al termine della sfida tra Roma Femminile e Genoa che ha visto le giallorosse trionfare 2-0, il tecnico Luca Rossettini ha parlato ai canali ufficiali del club. Il mister si è soffermato ovviamente sulla vittoria del terzo Scudetto e delle emozioni provate. Ecco le sue parole.

Una vittoria per concludere questa stagione nel modo migliore

"Sì, ci tenevamo tanto a concludere in bellezza. Era un nostro obiettivo quello di arrivare a 55 punti, che è un punteggio importante, e poi le ragazze volevano salutare i nostri tifosi con una vittoria. Ci tenevano, hanno fatto una prestazione ordinata, importante. Abbiamo trovato il modo di sbloccare la partita ed era importante un po' per trovare le giuste sensazioni e poi per preparare bene la partita con la Juventus".

Cosa si porterà come ricordo di questa giornata?

"Mi porto il sorriso delle ragazze, l'affetto dei tifosi. Abbiamo avuto due settimane per spalmare i festeggiamenti, la gioia di questo titolo. Oggi concludiamo questo momento in bellezza e da domani ci rimettiamo subito a lavoro per preparare la finale di Coppa Italia nel migliore dei modi".

(asroma.com)