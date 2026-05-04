Roma Femminile, festa all’Olimpico: celebrato il terzo scudetto davanti ai tifosi

Serata speciale all’Olimpico non solo per Roma-Fiorentina, con un primo tempo che sorride ai giallorossi, in vantaggio di tre reti sugli uomini di Vanoli (3-0). Durante l’intervallo del match, la Roma Femminile è scesa in campo per celebrare il terzo scudetto della sua storia, ricevendo l’abbraccio caloroso dei tifosi giallorossi. Le campionesse d’Italia hanno sfilato davanti al pubblico tra applausi e cori, in un clima di grande entusiasmo e orgoglio. Un momento simbolico, che ha unito ancora una volta le due anime del club sotto gli stessi colori, celebrando un successo che conferma la crescita e la continuità del progetto femminile.

❣️ La Roma Femminile sfila sulla pista d'atletica finendo il suo giro sotto la #CurvaSud. Applausi scroscianti ????❤️#asroma pic.twitter.com/a17OzDCsuw — laroma24.it (@LAROMA24) May 4, 2026



