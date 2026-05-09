Primavera Femminile, il 9 maggio le semifinali della final four: la Roma affronta il Sassuolo

Sono in programma sabato 9 maggio le semifinali della final four scudetto Primavera. Le giallorosse, dopo aver sorpassato in vetta la Juventus nell'ultima giornata della stagione regolare, saranno impegnate al "Mapei Football Center" contro il Sassuolo nella semifinale unica (calcio d'inizio alle 17:30). L'altra semifinale in programma è Juventus-Milan (ore 11:30), rispettivamente seconda e terza classificata in campionato. La finale scudetto si disputerà lunedì 11 maggio alle 18:00 allo stadio “Enzo Ricci”.

Tutte le gare saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube della Serie A Women.

Come detto, le giallorosse hanno chiuso al primo posto in classifica la regular season con 15 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, vantando inoltre l'imbattibilità nelle partite in casa.Non solo, la squadra ha il miglior attacco del torneo con 75 gol segnati. E 20 di questi li ha realizzati Rosanna Ventriglia (miglior marcatrice del campionato).

(asroma.com)