FOTO - Femminile, Pizarro festeggia lo Scudetto con Greggi. Il club: "Pagine importanti"

David Pizarro ha preso parte ai festeggiamenti per la conquista del terzo scudetto consecutivo della Roma Femminile. L'ex centrocampista cileno è apparso sul terreno di gioco del Tre Fontane al termine della gara contro la Ternana, posando per uno scatto insieme a Giada Greggi. Il club giallorosso ha voluto sottolineare il passaggio di consegne tra le leggende della società attraverso un post sui propri canali ufficiali: "Da chi ha scritto pagine importanti a chi ne sta scrivendo".

?? Da chi ha scritto pagine importanti a chi ne sta scrivendo ?❤️#ASRomaFemminile pic.twitter.com/UlB4XMumZN — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) May 2, 2026



