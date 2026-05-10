Festa della Mamma, le calciatrici della Roma in visita alle detenute di Rebibbia (FOTO e VIDEO)

In occasione della Festa della Mamma, la Roma ha promosso un'iniziativa sociale presso la Casa di Reclusione di Rebibbia. Una delegazione della prima squadra femminile, composta dalle neo campionesse d'Italia Alice Corelli, Giulia Dragoni, Anna Csiki, Marta Pandini e Valentina Soggiu, ha fatto visita all'istituto penitenziario per incontrare le detenute. Accompagnate dalla funzionaria Alessia Giuliani, le calciatrici hanno consegnato in dono materiale sportivo fornito da Adidas per supportare la pratica del calcio all'interno della struttura. Durante l'incontro, le giallorosse sono state accolte dalla direttrice Nadia Fontana e hanno partecipato a una breve partita amichevole con le detenute del team "Atletico Diritti".

L'evento, che rientra nella strategia di sostenibilità del club dedicata a uguaglianza e inclusione, ha visto le ospiti celebrare il recente scudetto conquistato dalla squadra con striscioni e messaggi di affetto. L'obiettivo dell'iniziativa è promuovere il benessere e il valore educativo dello sport come strumento di riabilitazione sociale.





? Festa della Mamma: l’incontro delle calciatrici giallorosse con le detenute della Casa di Reclusione di Rebibbia ❤️



⚽ Consegnato in dono materiale sportivo @adidas per supportare la pratica del calcio nell’Istituto



? Insieme, per vincere la partita più importante



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(asroma.com)