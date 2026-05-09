Femminile, Rossettini: "Contro il Sassuolo mi aspetto la mentalità di una squadra vincente" (VIDEO)

Luca Rossettini, allenatore della Roma Femminile, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida di campionato contro il Sassuolo. Il tecnico ha analizzato il momento delle giallorosse dopo la conquista dello scudetto.

Come giudica la prestazione che ha portato alla vittoria del titolo?

"È stata una settimana di preparazione a una partita che sentivamo tanto, era un match point. Le ragazze sono state bravissime a centrarlo ma ci tenevano troppo, erano incontenibili nel pre-partita. Forse qualcuna la sentiva anche un pochino troppo: non siamo stati brillantissimi nel primo tempo, poi due o tre accortezze e il gol di Manuela su rigore ha sciolto le briglie. Il secondo tempo è stato di dominio, trovando anche il secondo gol molto bello. Si è creato l'ambiente giusto per festeggiare nel migliore dei modi".

Tornare all'Olimpico con un trofeo, dove la sua carriera da calciatore ha spiccato il volo, che effetto le ha fatto?

"È stato emozionante, era quello che speravo quando ho iniziato questa avventura. Nella mia testa quell'obiettivo c'era. Ci tenevo veramente tanto che le ragazze capissero, soprattutto le straniere, in che club fossero arrivate. Vedere quell'atmosfera prima delle partite dei ragazzi in Europa League o in campionato è sempre qualcosa di speciale. Poter vivere questa emozione in questo ambiente è qualcosa di unico".

Contro il Sassuolo cosa vorrà vedere da parte della squadra?

"Quello che la squadra ha fatto vedere fino a adesso: una continua crescita. Mi aspetto la mentalità di una squadra vincente che, nonostante abbia già raggiunto il primo obiettivo, ha la testa già focalizzata alla finale di Coppa Italia. Cercheremo di scendere in campo per vincere facendo la nostra prestazione e confermando i miglioramenti visti fin qui".

?️ “Contro il Sassuolo, mi aspetto la mentalità di una squadra vincente. Anche se è stato raggiunto il primo obiettivo, la testa deve essere focalizzata alla finale di Coppa Italia”



Luca Rossettini alla vigilia di #SassuoloRoma#ASRomaFemminile pic.twitter.com/Z5hvypsJRc — AS Roma Femminile ?? (@ASRomaFemminile) May 9, 2026



