Femminile, Roma Campione d'Italia per la terza volta: Giugliano centrocampista più prolifica d'Europa

La Roma è campione d'Italia. Le giallorosse hanno conquistato il terzo scudetto della loro storia, il terzo dopo i successi delle stagioni 2022/23 e 2023/24, battendo 2-0 la Ternana. Con questo traguardo, Luca Rossettini diventa il secondo allenatore a vincere il tricolore sulla panchina romanista dopo Alessandro Spugna.

Il successo contro le umbre consolida una stagione da record: la squadra è imbattuta da 15 partite (11 vittorie e 4 pareggi) ed è una delle sole sei formazioni nei cinque maggiori campionati europei a non aver mai perso in casa (7 vittorie e 3 pareggi). Con il decimo clean sheet stagionale, la Roma si conferma inoltre la miglior difesa del torneo.

Protagonista assoluta del match e della stagione è Manuela Giugliano. La capitana, autrice della doppietta decisiva, ha guidato le statistiche dell'incontro per conclusioni (3), passaggi nella trequarti avversaria (26) e ingressi nell'area ospite (19). I numeri della numero 10 sono d'élite europea: con 17 partecipazioni attive ai gol (12 reti e 5 assist), è la centrocampista più prolifica dei top 5 campionati europei 2025/26. Nelle ultime tre stagioni, Giugliano ha preso parte a 51 marcature, dato che la vede seconda nel continente solo ad Alexia Putellas (55).

La centrocampista giallorossa ha inoltre trasformato tutti gli ultimi sette rigori calciati in Serie A ed è l'unica giocatrice ad aver segnato più di 10 gol in ciascuna delle ultime due edizioni del massimo campionato. Record personale anche per Évelyne Viens, che con l'assist fornito oggi ha toccato quota sette passaggi vincenti in questo torneo, suo primato in una singola stagione italiana.