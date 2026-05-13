Femminile: le giallorosse premiate in Campidoglio dal Sindaco Gualtieri

Nella giornata di oggi 13 maggio la Squadra Femminile è stata premiata in Campidoglio per la vittoria della Serie A Women 2025-26. A ricevere le giallorosse nell'Aula Giulio Cesare il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e la presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli. Le giocatrici, capitanate da Manuela Giugliano, insieme alla Head of Women’s Football, Betty Bavagnoli, e al tecnico Luca Rossettini, hanno ricevuto una targa celebrativa del successo in campionato e delle medaglie celebrative del Natale di Roma. A sua volta la squadra ha donato al Sindaco Gualtieri una maglia di autografata da tutte le calciatrici.

Le parole di Gualtieri: "Siamo orgogliosi di aver premiato le campionesse dell’AS Roma, protagoniste di un percorso straordinario che ha portato tre scudetti nella Capitale in quattro anni. Un risultato costruito al termine di una stagione dominata dall’inizio alla fine, grazie alla qualità, alla compattezza del gruppo e alla solidità di una società ormai affermata ai massimi livelli del calcio nazionale e internazionale". E ancora: "Questo successo dà prestigio a Roma e contribuisce alla crescita dello sport femminile, attraverso l’esempio di atlete che con impegno, talento e determinazione dimostrano ogni giorno quanto lo sport possa essere uno strumento di crescita, inclusione e ispirazione per le nuove generazioni".

"A nome di tutto il Club vogliamo ringraziare il Sindaco per questo invito", ha dichiarato Bavagnoli. "Essere qui non è solo un grandissimo onore, ma è anche il coronamento di un percorso che ci permette di condividere con tutti voi e nel cuore della città i nostri traguardi sportivi. Ringraziamo l’Amministrazione Comunale perché ci è stata sempre vicino. Un ringraziamento va anche al nostro Club e alla famiglia Friedkin, sempre pronta a supportare il nostro mondo. È un orgoglio aver riportato a Roma lo Scudetto".

Dopo la dirigente giallorossa, ha parlato anche il coach Rossettini: "Sono nuovo nel mondo del calcio femminile - ha detto - per me è stata una sorpresa meravigliosa: ho trovato ragazze incredibili, staff competente e una Società che non ci ha fatto mancare nulla. Roma non è una città qualsiasi, vincere qui ha un sapore diverso. Ringrazio il Sindaco e l’amministrazione per aver dato a queste ragazze il giusto riconoscimento che meritano".

(asroma.com)