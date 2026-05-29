Femminile, le date della stagione 2026/27: Women's Cup al via il 22-23 agosto e la Serie A il 26-27 settembre (COMUNICATO)

Terminata la stagione 2025/26 con due titoli vinti dalla Roma (campionato e Coppa Italia), la FIGC ha ufficializzato le date della nuova annata. La prima competizione sarà la Serie A Women's Cup, che partirà nel weekend del 22/23 agosto, mentre la Serie A inizierà il 26/27 settembre.

Le date della stagione 2026/27

- Serie A Women Athora: prima giornata 26-27 settembre, ultima giornata 15-16 maggio

- Serie B Femminile: prima giornata 6 settembre, ultima giornata 16 maggio

- Serie A Women’s Cup: prima giornata fase a gironi 22-23 agosto, finale 19-20 settembre

- Coppa Italia Women: turno preliminare 30 agosto, finale 22-23 maggio

- Supercoppa Women: 9-10 gennaio 2027

- Primavera 1 e Primavera 2: prima giornata 19-20 settembre

(figc.it)