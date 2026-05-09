Femminile, la lista delle convocate per la sfida con il Sassuolo

Luca Rossettini, tecnico della Roma Femminile, ha diramato la lista delle convocate per la sfida contro il Sassuolo, valevole per la ventunesima giornata di Serie A Women. Il match è in programma domani, domenica 10 maggio, alle ore 15:00. L'allenatore giallorosso ha selezionato 23 calciatrici per la trasferta in Emilia, confermando il gruppo che ha recentemente festeggiato la conquista del terzo scudetto consecutivo.

La lista delle convocate:

Antoine

Babajide

Baldi

Bergamaschi

Corelli

Csiki

Dorsin

Dragoni

Galli

Giugliano

Greggi

Haavi

Heatley

Lukasova

Oladipo

Pandini

Pilgrim

Rieke

Soggiu

Thogersen

van Diemen

Veje

Viens

(asroma.com)