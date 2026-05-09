Femminile, la lista delle convocate per la sfida con il Sassuolo

Luca Rossettini, tecnico della Roma Femminile, ha diramato la lista delle convocate per la sfida contro il Sassuolo, valevole per la ventunesima giornata di Serie A Women. Il match è in programma domani, domenica 10 maggio, alle ore 15:00. L'allenatore giallorosso ha selezionato 23 calciatrici per la trasferta in Emilia, confermando il gruppo che ha recentemente festeggiato la conquista del terzo scudetto consecutivo.
La lista delle convocate:
Antoine
Babajide
Baldi
Bergamaschi
Corelli
Csiki
Dorsin
Dragoni
Galli
Giugliano
Greggi
Haavi
Heatley
Lukasova
Oladipo
Pandini
Pilgrim
Rieke
Soggiu
Thogersen
van Diemen
Veje
Viens
(asroma.com)
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