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Serie A Femminile, anticipi e posticipi 20a giornata: Roma-Ternana il 2 maggio alle 18:30 (COMUNICATO)

21/04/2026 alle 11:00.
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La FIGC ha comunicato le date gli anticipi e dei posticipi della 20esima giornata della Serie A Femminile e la Roma scenderà in campo sabato 2 maggio alle ore 18:30 allo Stadio Tre Fontane contro la Ternana Women. La programmazione televisiva, invece, sarà comunicata prossimamente.

La programmazione completa della 20a giornata

Sabato 2 maggio
Ore 12.30 Napoli Women-Juventus
Ore 15: Sassuolo-Genoa
Ore 18.30 Inter-Milan
Ore 18.30 Roma-Ternana Women

Domenica 3 maggio
Ore 12.30: Parma-Lazio
Ore 15: Fiorentina-Como Women

(figc.it)

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