Serie A Femminile, anticipi e posticipi 20a giornata: Roma-Ternana il 2 maggio alle 18:30 (COMUNICATO)

La FIGC ha comunicato le date gli anticipi e dei posticipi della 20esima giornata della Serie A Femminile e la Roma scenderà in campo sabato 2 maggio alle ore 18:30 allo Stadio Tre Fontane contro la Ternana Women. La programmazione televisiva, invece, sarà comunicata prossimamente.

La programmazione completa della 20a giornata

Sabato 2 maggio

Ore 12.30 Napoli Women-Juventus

Ore 15: Sassuolo-Genoa

Ore 18.30 Inter-Milan

Ore 18.30 Roma-Ternana Women

Domenica 3 maggio

Ore 12.30: Parma-Lazio

Ore 15: Fiorentina-Como Women

(figc.it)