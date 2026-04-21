Serie A Femminile, anticipi e posticipi 20a giornata: Roma-Ternana il 2 maggio alle 18:30 (COMUNICATO)

La FIGC ha comunicato le date gli anticipi e dei posticipi della 20esima giornata della Serie A Femminile e la Roma scenderà in campo sabato 2 maggio alle ore 18:30 allo Stadio Tre Fontane contro la Ternana Women. La programmazione televisiva, invece, sarà comunicata prossimamente.
La programmazione completa della 20a giornata
Sabato 2 maggio
Ore 12.30 Napoli Women-Juventus
Ore 15: Sassuolo-Genoa
Ore 18.30 Inter-Milan
Ore 18.30 Roma-Ternana Women
Domenica 3 maggio
Ore 12.30: Parma-Lazio
Ore 15: Fiorentina-Como Women
(figc.it)