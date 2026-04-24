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Juventus-Roma, le convocate di Rossettini: out Pilgrim e Valdezate

24/04/2026 alle 16:01.
luca-rossettini-roma-femminile

Domani alle ore 12:30 andrà in scena la sfida più attesa dell'anno e si tratta di Juventus-Roma, valida per la diciannovesima giornata della Serie A Femminile. Alla vigilia del super big match Luca Rossettini, allenatore delle giallorosse, ha diramato la lista delle convocate e nell'elenco non figurano le infortunate Pilgrim e Valdezate.

La lista delle convocate

Portieri: Baldi, Lukasova, Soggiu.
Difensori: Antoine, Bergamaschi, Heatley, Oladipo, Piekarska, Thogersen, Veje.
Centrocampisti: Csiki, Giugliano, Dragoni, Greggi, Pandini, Rieke
Attaccanti: Babajide, Corelli, Dorsin, Galli, Haavi, Viens.

(asroma.com)

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