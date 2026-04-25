Femminile, traguardo storico per Haavi: 150 presenze con la maglia della Roma

Traguardo storico per Emilie Haavi. In occasione della sfida contro la Juventus, l'attaccante norvegese ha raggiunto le 150 presenze ufficiali con la maglia della Roma. Il club giallorosso ha celebrato l'evento tramite i propri canali social: "150 presenze con la maglia della Roma. Emilie Haavi è la calciatrice straniera con più presenze in giallorosso". La numero 11, arrivata nella Capitale nel dicembre 2021, consolida così il suo primato come giocatrice non italiana con il maggior numero di apparizioni nella storia del club.

1️⃣5️⃣0️⃣ presenze con la maglia della Roma ??@EmilieHaavi è la calciatrice straniera con più presenze in giallorosso ?#JuveRoma #ASRomaFemminile pic.twitter.com/S4d5NFIKp1 — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) April 25, 2026



