Femminile, Rossettini: "Contro la Juve partita affascinante, ci portiamo dentro la rabbia delle gare precedenti" (VIDEO)

Luca Rossettini, allenatore della Roma Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club alla vigilia del super big match con la Juventus, valido per la diciannovesima giornata della Serie A Femminile e in programma domani alle ore 12:30. Ecco le sue parole: «Abbiamo intanto cercato di ricompattare tutte le ragazze che erano un po' di settimane che non le avevamo a disposizione tutte insieme. Con le nazionali abbiamo lavorato a inizio settimana sul recuperare un po' di energie fisiche e mentali per gli impegni che hanno avuto e poi invece con le ragazze che sono rimaste a Roma abbiamo lavorato bene in queste tre settimane su tanti lavori individuali, sul recupero della forma e di qualche giocatrice infortunata. Siamo positivi e ci apprestiamo a una partita importante, bella, affascinante, contro una squadra forte e che vorrà sicuramente fare il massimo».

È successo in altre occasioni di rientrare dalla sosta e avere un big match: cosa significa? Aiuta a ritrovare subito il focus?

«Per noi sono stati tutti big match quest'anno, dalla prima partita di Women's Cup ho cercato di farli affrontare con la stessa mentalità, ovvero giocare al massimo delle proprie possibilità e cercare di vincere. Sono partite che poi danno ulteriori motivazioni, lasciano anche quel brivido nella preparazione di affrontare una squadra forte e sicuramente che ti farà sudare e quel risultato non è mai scontato, ma in queste partite è ancora più in dubbio per le qualità delle giocatrici che vai a affrontare. Partita importante che ci apprestiamo ad affrontare nel migliore dei modi».

Sarà il quarto confronto con la Juventus: cosa ci portiamo dagli scontri precedenti che può essere importante nella preparazione della gara?

«La consapevolezza di aver sempre fatto grandi partite e di aver raccolto forse meno di quello che meritavamo. Questa rabbia che ci rimane dentro ce la portiamo in campo anche in vista della finale di coppa a maggio, che sarà un'ulteriore occasione per poter cercare di guadagnarsi quello che, a mio parere, le ragazze si meriterebbero davvero tanto».

?️ “È una partita affascinante, contro una squadra forte che vorrà sicuramente fare il massimo. Per noi sono stati tutti big match quest’anno, affrontiamo ogni avversaria con la stessa mentalità”



Luca Rossettini alla vigilia di #JuveRoma#ASRomaFemminile pic.twitter.com/kOQNAlNpaw — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) April 24, 2026



