Femminile, cambio data per Juventus-Roma: si gioca sabato 25 aprile alle 12:30

La Roma ha comunicato, attraverso i propri canali social, una variazione nel programma della 19ª giornata del campionato di Serie A Femminile. La sfida di vertice contro la Juventus, inizialmente programmata alle 15:30 del 26 aprile, ha subìto un cambiamento sia per quanto riguarda la data che l'orario del calcio d'inizio. Il big match tra le bianconere e le giallorosse di coach Rossettini si disputerà ufficialmente sabato 25 aprile. Il fischio d'inizio all'impianto della Juventus è stato fissato per le ore 12:30.

? Variazione data e orario



Juventus-Roma, 19esima giornata di Serie A, si giocherà sabato 25 aprile alle 12:30 #ASRomaFemminile pic.twitter.com/DIZmnprk1w — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) April 8, 2026



