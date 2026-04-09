Coppa Italia Femminile: Juventus-Roma si giocherà al "Menti" di Vicenza

Ora è arrivata anche l’ufficialità sulla sede dell’ultimo atto della Coppa Italia Women tra la Roma e la Juventus: sarà lo Stadio Romeo Menti a fare da cornice alla finale, prevista il prossimo 24 maggio alle ore 18. Le giallorosse si gocheranno il trofeo dopo aver eliminato l'Inter in semifinale.

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?️ La finale di Coppa Italia Juventus-Roma si giocherà domenica 24 maggio alle ore 18:00 allo “Stadio Romeo Menti” di Vicenza



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