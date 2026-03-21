Serie A Femminile, LAZIO-ROMA: le formazioni ufficiali

Dopo il pareggio interno contro la Fiorentina, la Roma Femminile cerca il riscatto in campionato nel derby contro la Lazio. Le giallorosse devono difendere la prima posizione dall'attacco dell'Inter, ora a -1 ma con una gara in più. Calcio d'inizio fissato per le 18:00.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
LAZIO: Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D’Auria; Monnecchi, Benoit, Simonetti, Oliviero; Visentin, Le Bihan; Karczewska:A disp.:
All. Gianluca Grassadonia
ROMA: Baldi; Thogersen, Antoine, Oladipo, Veje; Giugliano, Csiki; Greggi, Dragoni, Haavi; Viens. A disp.: Lukasova, Soggiu, Valdezate, Dorsin, Corelli, Pandini, Bergamaschi, Ventriglia, Galli, Testa, Piekarska
All. Luca Rossettini
Arbitro: Fabio Rosario Luongo. Assistenti: Nicola Valcaccia - Nicola Monaco. Quarto Ufficiale: Vittorio Palma. Operatore FVS: Francesco Raccanello