Clicky

Serie A Femminile, LAZIO-ROMA: le formazioni ufficiali

21/03/2026 alle 17:44.
serie-a-femminile-roma-milan-squadra

Dopo il pareggio interno contro la Fiorentina, la Roma Femminile cerca il riscatto in campionato nel derby contro la Lazio. Le giallorosse devono difendere la prima posizione dall'attacco dell'Inter, ora a -1 ma con una gara in più. Calcio d'inizio fissato per le 18:00.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO: Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D’Auria; Monnecchi, Benoit, Simonetti, Oliviero; Visentin, Le Bihan; Karczewska:A disp.:
All. Gianluca Grassadonia

ROMA: Baldi; Thogersen, Antoine, Oladipo, Veje; Giugliano, Csiki; Greggi, Dragoni, Haavi; Viens.  A disp.: Lukasova, Soggiu, Valdezate, Dorsin, Corelli, Pandini, Bergamaschi, Ventriglia, Galli, Testa, Piekarska
All. Luca Rossettini

Arbitro: Fabio Rosario Luongo. Assistenti: Nicola Valcaccia - Nicola Monaco. Quarto Ufficiale: Vittorio Palma. Operatore FVS: Francesco Raccanello