Serie A Femminile, anticipi e posticipi 17a e 18a giornata: il derby sabato 21 marzo alle 18. Roma-Como si gioca venerdì 3 aprile

04/03/2026 alle 18:01.
La FIGC ha reso noto il programma della 17esima e della 18esima giornata di Serie A Femminile e la partita più importante è sicuramente il Derby della Capitale: l'attesissimo big match tra Lazio e Roma, valido per il turno numero 17, si giocherà sabato 21 marzo alle ore 18 e sarà visibile su DAZN. La gara successiva sarà la sfida casalinga contro il Como Women (visibile su DAZN) e andrà in scena venerdì 3 aprile alle ore 18.

La programmazione completa

Serie A Women Athora – 17ª giornata
Sabato 21 marzo
Ore 12.30: Genoa-Juventus (DAZN)
Ore 16.15: Inter-Napoli Women (DAZN, RaiSport e RaiPlay)
Ore 18: Lazio-Roma (DAZN)
Domenica 22 marzo
Ore 12.30: Fiorentina-Parma (DAZN)
Ore 15: Ternana Women-Sassuolo (DAZN)
Ore 18: Milan-Como Women (DAZN)

Serie A Women Athora – 18ª giornata
Venerdì 3 aprile
Ore 18: Sassuolo-Milan (DAZN)
Ore 18: Roma-Como Women (DAZN)
Sabato 4 aprile
Ore 12.30: Napoli Women-Genoa (DAZN)
Ore 12.30: Fiorentina-Juventus (DAZN)
Ore 15: Inter-Lazio (DAZN)
Ore 16: Parma-Ternana Women (DAZN, RaiSport e RaiPlay)

