NXGN 2026: Giulia Galli 22esima nella classifica dei 25 migliori under 19 del mondo

Il suo nome continua a farsi largo tra i profili più interessanti del panorama giovanile. Giulia Galli è oggi considerata una delle promesse più brillanti del calcio femminile italiano. L'attaccante ha avuto un ulteriore riconoscimento che certifica il suo valore anche a livello internazionale: nella lista NXGN 2026 stilata da Goal.com, che ogni anno seleziona le 25 migliori giovani Under 19 del calcio femminile mondiale, compare anche il suo nome. La terza miglior marcatrice dell'ultimo Mondiale Under 17, che gli ha consentito di portare a casa la scarpa di bronzo, è stata infatti inserita al 22esimo posto, risultando inoltre l’unica rappresentante italiana presente in classifica. Il suo percorso, già ricco di esperienze importanti, lascia intravedere margini di crescita significativi. Non è un caso che il suo nome compaia tra quelli più chiacchierati quando si parla di futuro del calcio femminile.

VAI ALLA CLASSIFICA COMPLETA