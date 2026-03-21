Il derby delle donne stavolta vale tutto. In ballo ci sono Champions e scudetto

Quinto e ultimo derby stagionale per la Roma Femminile, che oggi alle 18 affronta la Lazio a Formello. Un match dal peso specifico enorme: le giallorosse devono difendere i quattro punti di vantaggio sull'Inter per blindare il primato, mentre le biancocelesti inseguono il sogno Champions, distanti un solo punto dal terzo posto della Juventus. La storia sorride alla Roma, finora imbattuta nelle stracittadine di quest'anno (tre vittorie e un pareggio).

(...) In casa Lazio c'è grande fiducia dopo cinque risultati utili consecutivi. "Il derby vale molto di più questa volta", ha dichiarato Flaminia Simonetti, sottolineando l'importanza di sfruttare il fattore campo per agganciare la zona Champions. Grassadonia dovrà però valutare fino all'ultimo le condizioni di diverse giocatrici in dubbio, tra cui Piemonte, Goldoni e Mancuso.

(...) Luca Rossettini, tecnico della Roma, non nasconde l'importanza della sfida: "Per noi questa è la partita. La vivremo con entusiasmo e grande spirito". Le giallorosse ritrovano pedine importanti come Pandini e Corelli, regolarmente convocate. Tra le possibili novità di formazione spicca il ritorno da titolare di Haavi, mentre in difesa agirà la coppia Antoine-Oladipo. In porta Baldi è favorita su Lukasova. Restano ancora ai box Pilgrim, Heatley, Rieke e van Diemen.

(Il Messaggero)