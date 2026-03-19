Gran Galà del Calcio Woman: premio alla carriera per Bavagnoli, miglior giovane per Alice Corelli (FOTO)

Si è svolto ieri sera presso lo Sheraton di Roma il Gran Galà del Calcio Woman, Premio Sissy Trovato Mazza. Tanti riconoscimenti per i colori giallorossi, a partire da Betty Bavagnoli, alla quale è stato assegnato il premio alla carriera. Miglior Giovane Under 23 per Alice Corelli. Riconoscimento anche per Giada Graggi, inserita nella Top 11 AIC della stagione 2024-25.
? Gran Galà del Calcio Woman Adicosp, Premio Sissy Trovato Mazza:
? Betty Bavagnoli, Premio alla Carriera
? Alice Corelli, Miglior Giovane Under 23 stagione 2024-25#ASRomaFemminile pic.twitter.com/gnQSQVEZbW
— AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) March 19, 2026