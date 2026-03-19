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Gran Galà del Calcio Woman: premio alla carriera per Bavagnoli, miglior giovane per Alice Corelli (FOTO)

19/03/2026 alle 11:13.
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Si è svolto ieri sera presso lo Sheraton di Roma il Gran Galà del Calcio Woman, Premio Sissy Trovato Mazza. Tanti riconoscimenti per i colori giallorossi, a partire da Betty Bavagnoli, alla quale è stato assegnato il premio alla carriera. Miglior Giovane Under 23 per Alice Corelli. Riconoscimento anche per Giada Graggi, inserita nella Top 11 AIC della stagione 2024-25.