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Femminile, Rossettini: "Questo mese ci dirà chi siamo. Stiamo preparando il match con la Fiorentina come se fosse una finale" (VIDEO)

14/03/2026 alle 17:26.
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Luca Rossettini, allenatore della Roma Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club alla vigilia del match casalingo contro la Fiorentina, valido per la sedicesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 18 allo Stadio Tre Fontane. Ecco le sue parole: "Abbiamo recuperato le giocatrici uscite acciaccate con l'Inter, sono tutte disponibili. Haavi ha messo minuti nelle gambe in coppa e ci darà una soluzione in più. Dopodiché, non abbiamo altre novità. Le condizioni sono buone, abbiamo recuperato energie e stiamo preparando la partita con la Fiorentina come se fosse una finale".

Che gara si aspetta?
"Un'altra gara difficile contro un'ottima squadra. L'unica che in questo campionato è riuscita a batterci. C'è grande voglia di rivalsa rispetto alla partita d'andata, cercheremo di prepararla nel migliore dei modi sfruttando i nostri miglioramenti e i passi avanti delle ragazze".

La voglia di riscattare il risultato dell'andata può dare una motivazione in più?
"In questo momento le motivazioni sono a mille sia per il percorso che stiamo facendo sia per la posizione in cui ci troviamo. Sappiamo che questo mese forse è decisivo per capire cosa vogliamo fare da grandi. Si tratta di una gara come tutte le altre, ci sarà da combattere su ogni pallone. Siamo fiduciosi, positivi, c'è entusiasmo e voglia di rivalsa. La affrontiamo con grande determinazione".