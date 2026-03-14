Femminile, Rossettini: "Questo mese ci dirà chi siamo. Stiamo preparando il match con la Fiorentina come se fosse una finale" (VIDEO)

Luca Rossettini, allenatore della Roma Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club alla vigilia del match casalingo contro la Fiorentina, valido per la sedicesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 18 allo Stadio Tre Fontane. Ecco le sue parole: "Abbiamo recuperato le giocatrici uscite acciaccate con l'Inter, sono tutte disponibili. Haavi ha messo minuti nelle gambe in coppa e ci darà una soluzione in più. Dopodiché, non abbiamo altre novità. Le condizioni sono buone, abbiamo recuperato energie e stiamo preparando la partita con la Fiorentina come se fosse una finale".

Che gara si aspetta?

"Un'altra gara difficile contro un'ottima squadra. L'unica che in questo campionato è riuscita a batterci. C'è grande voglia di rivalsa rispetto alla partita d'andata, cercheremo di prepararla nel migliore dei modi sfruttando i nostri miglioramenti e i passi avanti delle ragazze".

La voglia di riscattare il risultato dell'andata può dare una motivazione in più?

"In questo momento le motivazioni sono a mille sia per il percorso che stiamo facendo sia per la posizione in cui ci troviamo. Sappiamo che questo mese forse è decisivo per capire cosa vogliamo fare da grandi. Si tratta di una gara come tutte le altre, ci sarà da combattere su ogni pallone. Siamo fiduciosi, positivi, c'è entusiasmo e voglia di rivalsa. La affrontiamo con grande determinazione".

?️ “È una gara difficile, ci sarà da combattere su ogni pallone, ma c’è entusiasmo e siamo fiduciosi”.



Luca Rossettini alla vigilia della partita con la Fiorentina#ASRomaFemminile pic.twitter.com/CGEdvTqCa6 — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) March 14, 2026



