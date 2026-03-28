Coppa Italia Women, le convocate di Rossettini per l'Inter: rientra Pilgrim

Alla vigilia della decisiva sfida di ritorno contro l'Inter, valida per le semifinali di Coppa Italia Women, il tecnico della Roma Luca Rossettini ha reso nota la lista delle calciatrici a disposizione. La gara si disputerà domani, domenica 29 marzo alle ore 15:00, nella cornice dell'Arena Civica di Milano. L'incontro mette in palio l'accesso alla finale della competizione. Di seguito l'elenco completo delle giocatrici convocate per la trasferta milanese:
Antoine
Babajide
Baldi
Bergamaschi
Csiki
Corelli
Dorsin
Dragoni
Galli
Giugliano
Greggi
Haavi
Lukasova
Oladipo
Pandini
Pilgrim
Soggiu
Testa
Thogersen
Valdezate
Veje
Ventriglia
Viens
(asroma.com)