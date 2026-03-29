Coppa Italia Women, INTER-ROMA: le formazioni ufficiali

Tutto pronto all'Arena Civica di Milano per la decisiva sfida di ritorno delle semifinali di Coppa Italia Femminile tra Inter e Roma. Le giallorosse di Luca Rossettini scendono in campo con l'obiettivo di centrare l'accesso alla finale della competizione. Il tecnico ha sciolto le ultime riserve, affidandosi a un undici che vede il ritorno dal primo minuto di pedine fondamentali come Giugliano e Haavi.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): Rúnarsdottir; Bartoli, Milinkovic, Andrés; Glionna, Tomaselli, Csiszar, Detruyer, Schough; Polli, Magull.

A disp.: Ivarsdottir, Ferraro, Bowen, Pleidrup, Santi, Bugeja, Vilhjalmsdottir, Merlo, Robustellini, Tomasevic, Paz, Romanelli.

Allenatore: Gianpiero Piovani.

ROMA (4-3-3): Lukasova; Thogersen, Antoine, Oladipo, Bergamaschi; Giugliano, Csiki, Greggi; Dragoni, Viens, Haavi.

A disp.: Baldi, Soggiu, Veje, Heatley, Valdezate, Dorsin, Corelli, Pilgrim, Pandini, Babajide, Galli, Testa.

Allenatore: Luca Rossettini.