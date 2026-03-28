Coppa Italia Femminile, Rossettini: "L'Inter? Mi aspetto una gara durissima. La finale sarebbe un risultato straordinario" (VIDEO)

La Roma Femminile si appresta a vivere uno dei momenti più importanti della sua stagione. Dopo il successo nel derby, le giallorosse volano a Milano per affrontare l'Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Alla vigilia dell'incontro, il tecnico Luca Rossettini ha analizzato il momento della squadra e le insidie della trasferta milanese ai microfoni ufficiali del club. Di seguito le sue parole.

Cosa ha lasciato nel gruppo la vittoria in rimonta nel derby?

"Grande entusiasmo e grande consapevolezza. Si è realizzato quello che avevo chiesto prima della partita: nei momenti in cui il gioco si fa duro, deve venire fuori il cuore di questa squadra. È un gruppo grande che ci sta dando grandissime soddisfazioni".

Visto il risultato dell'andata, questo ritorno avrà il valore di una finale. Che gara si aspetta?

"Mi aspetto un'altra gara durissima contro una squadra forte e strutturata, che ci sta dando filo da torcere anche in campionato. Noi ci teniamo tanto. Sicuramente la partita dell'andata ci ha dato grande fiducia: la squadra ha creato molto, è andata in vantaggio e abbiamo colpito due legni. Quelle sono le basi da cui ripartire per fornire un'altra grandissima prestazione a Milano, in un campo non semplice dove però abbiamo già dimostrato di potercela giocare alla grande".

Cosa significherebbe per questo gruppo raggiungere la finale di Coppa Italia?

"Penso che, per come è partita questa stagione, sarebbe un risultato veramente straordinario. Vorrebbe dire arrivare in fondo a tutte le competizioni nazionali, oltre al percorso fatto per accedere alla Champions League. Dimostrerebbe che le ragazze sono state capaci di essere competitive in Italia, che era il nostro obiettivo di partenza. Ma, indipendentemente dalla finale che raggiungeremo o meno, il percorso di questa squadra resta straordinario: una partita secca non influirà sulla positività di questa stagione incredibile".

?️ "Mi aspetto una gara durissima contro una squadra forte e strutturata. La partita d'andata ci ha dato fiducia, ripartiamo da lì"



Luca Rossettini alla vigilia di #InterRoma#ASRomaFemminile pic.twitter.com/OPnf3ZtMP8 — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) March 28, 2026



