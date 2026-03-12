Coppa Italia Femminile, ROMA-INTER 1-1: beffa finale per le giallorosse

Beffa finale per la Roma Femminile, che nell'andata delle semifinali di Coppa Italia contro l'Inter non va oltre l'1-1 dopo una gara dominata. Giallorosse avanti con Babajide al 52', salvo poi subire il pareggio nerazzurro allo scadere con Wullaert. Si deciderà tutto al Tre Fontane.
IL TABELLINO
ROMA : Lukasova; Bergamaschi (62' Thøgersen), Antoine, Oladipo, Veje; Csiki (88' Ventriglia), Giugliano; Babajide (77' Haavi), Dragoni, Greggi; Viens (77' Dorsin).
A disp.: Baldi, Soggiu, Piekarska, Testa, Valdezate, Galli.
All. Luca Rossettini
INTER : Rúnarsdottir; Bowen, Milinkovic, Andrés; Merlo (58' Schough), Tomaselli (46' Vilhjalmsdottir) Magull, Detruyer (77' Tomasevic), Glionna; Wullaert, Polli (90'+3' Csiszar). A disp.: Ivarsdottir, Robbioni, Pleidrup, Santi, Robustellini, Paz, Bartoli, Consolini. All. Gianpiero Piovani
Arbitro: Deborah Bianchi della sezione di Prato
Assistenti: Cristiano Pelosi - Luigi Ingenito
Quarto Ufficiale: Pierludovico Arnese
Ammonizioni: Milinkovic (INT), Andres (INT)
Marcatrici: 52' Babajide, 88' rig. Wullaert