Serie A Femminile, ROMA-MILAN 0-0: segui in tempo reale. Traverse di Viens e Soffia (FOTO e VIDEO)

Torna in campo la Roma di Rossettini e oggi alle ore 12:30 va in scena allo Stadio Tre Fontane l big match contro il Milan, valido per la tredicesima giornata di Serie A Femminile. Le giallorosse sono in vetta alla classifica con 29 punti (+3 sulla Juventus che però ha una gara in più), mentre le rossonere si trovano in quinta posizione a quota 20.

IL TABELLINO

ROMA: Baldi; Bergamaschi, Heatley, Oladipo, Thogersen; Giugliano, Greggi, Csiki; Dragoni, Viens, Babajide.

A disp.: Lukasova, Soggiu, Antoine, Valdezate, Brennskag-Dorsin, Corelli, Pandini, Galli, Pierarska.

All.: Rossettini.

MILAN: Giuliani; Koivisto, De Sanders, Soffia, Kejzer; Arrigoni, Grimshaw, Park; Stokic, van Dooren, Renzotti.

A disp.: Estevez Ogalla, Tornaghi, Kyvag, Mascarello, Sesay, Appiah Amoakoah, Kamczyk, Dompig.

All.: Bakker.

Arbitro: Gavini. Assistenti: Tempestilli - Macripò. IV Uomo: Ammannati. VAR: Petrov.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

27' - Colpo di testa di van Dooren, il tiro è troppo debole e Baldi blocca.

21' - Anche il Milan vicinissimo allo 0-1, ma il tiro di Soffia dalla distanza si stampa sulla traversa.

15' - Roma a un passo dal vantaggio: cross di Babajide per Viens, ma l'attaccante colpisce la traversa.

1' - Al via il match.

PREPARTITA

11:49 - Roma in campo per il riscaldamento.









11:31 - Ecco la formazione ufficiale della Roma.



