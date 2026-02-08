Serie A Femminile, ROMA-MILAN 0-0: segui in tempo reale. Traverse di Viens e Soffia (FOTO e VIDEO)

Torna in campo la Roma di Rossettini e oggi alle ore 12:30 va in scena allo Stadio Tre Fontane l big match contro il Milan, valido per la tredicesima giornata di Serie A Femminile. Le giallorosse sono in vetta alla classifica con 29 punti (+3 sulla Juventus che però ha una gara in più), mentre le rossonere si trovano in quinta posizione a quota 20.
IL TABELLINO
ROMA: Baldi; Bergamaschi, Heatley, Oladipo, Thogersen; Giugliano, Greggi, Csiki; Dragoni, Viens, Babajide.
A disp.: Lukasova, Soggiu, Antoine, Valdezate, Brennskag-Dorsin, Corelli, Pandini, Galli, Pierarska.
All.: Rossettini.
MILAN: Giuliani; Koivisto, De Sanders, Soffia, Kejzer; Arrigoni, Grimshaw, Park; Stokic, van Dooren, Renzotti.
A disp.: Estevez Ogalla, Tornaghi, Kyvag, Mascarello, Sesay, Appiah Amoakoah, Kamczyk, Dompig.
All.: Bakker.
Arbitro: Gavini. Assistenti: Tempestilli - Macripò. IV Uomo: Ammannati. VAR: Petrov.
LA CRONACA DELLA PARTITA
Primo tempo
27' - Colpo di testa di van Dooren, il tiro è troppo debole e Baldi blocca.
21' - Anche il Milan vicinissimo allo 0-1, ma il tiro di Soffia dalla distanza si stampa sulla traversa.
15' - Roma a un passo dal vantaggio: cross di Babajide per Viens, ma l'attaccante colpisce la traversa.
1' - Al via il match.
PREPARTITA
11:49 - Roma in campo per il riscaldamento.
? È iniziato il nostro riscaldamento!#RomaMilan #ASRomaFemminile pic.twitter.com/Avsj5Kknpb
— AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) February 8, 2026
Anna Csiki ?#RomaMilan #ASRomaFemminile pic.twitter.com/xdNZt6Y7C3
— AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) February 8, 2026
11:31 - Ecco la formazione ufficiale della Roma.
? Ecco la nostra formazione per #RomaMilan
FORZA ROMA ?❤️#ASRomaFemminile pic.twitter.com/HzckXOeSQA
— AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) February 8, 2026