Serie A Femminile, Inter-Roma: le convocate di Rossettini. Tornano Haavi e Rieke

Domani alle ore 15:30 andrà in scena l'attesissima super sfida tra Inter e Roma, valida per la quindicesima giornata della Serie A Femminile. Le giallorosse si trovano in vetta alla classifica con 33 punti e alle loro spalle ci sono proprio le nerazzurre a -3. Luca Rossettini, allenatore della formazione capitolina, ha diramato la lista delle convocate e nell'elenco figurano Emilie Haavi e Annalena Rieke nonostante non siano al 100%.

L'elenco delle convocate

Portieri: Baldi, Lukasova, Soggiu.

Difensori: Antoine, Bergamaschi, Heatley, Oladipo, Piekarska, Thøgersen, Valdzate, Veje.

Centrocampiste: Csiki, Giugliano, Greggi, Pandini, Rieke.

Attaccanti: Babajide, Corelli, Dorsin, Dragoni, Galli, Haavi, Ventriglia, Viens.

(asroma.com)