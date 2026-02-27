Roma Femminile, Giulia Galli premiata con lo Scarpino di Bronzo del Mondiale U17 (FOTO)

Riconoscimento internazionale per Giulia Galli. L'attaccante classe 2008 della Roma femminile e della Nazionale italiana ha ricevuto ufficialmente lo Scarpino di Bronzo FIFA, premio che la certifica come terza miglior marcatrice dell'ultimo Campionato del Mondo Under 17, disputato lo scorso ottobre in Marocco.

Nel corso della competizione, la giovane giallorossa ha messo a segno 5 gol (doppiette a Costa Rica e Marocco, un gol al Brasile) e fornito un assist, trascinando le Azzurrine fino ai quarti di finale, dove sono state eliminate ai rigori dal Messico. La consegna del premio è avvenuta durante il raduno della Nazionale Under 19, per mano del coordinatore delle Nazionali giovanili femminili Enrico Sbardella.

"Sono felicissima ed emozionata per questo premio", ha dichiarato Galli, "che condivido ovviamente con le mie compagne e con lo staff. Nessun risultato si ottiene senza il contributo della squadra. La dedica? Sicuramente alla mia famiglia".

Il riconoscimento arriva in una stagione importante per Galli, che da quest'anno è stabilmente aggregata alla prima squadra della Roma, con cui ha già collezionato 10 presenze in Serie A, 6 in Women's Champions League e 4 in coppa nazionale.

Anche la Roma, attraverso i propri canali social, si è congratulata con la sua giocatrice per il traguardo raggiunto.

