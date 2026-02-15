LIVE - Femminile, ROMA-NAPOLI 2-2 (22' Dorsin, 26' Giugliano, 28' 38' Banusic): al via il secondo tempo

È il momento della verità al Tre Fontane. La Roma Femminile scende in campo contro il Napoli per la 14ª giornata di Serie A: una sfida importante tra le giallorosse di coach Rossettini, determinate a difendere la vetta della classifica, e la formazione partenopea, vera sorpresa del campionato. Atmosfera delle grandi occasioni per un match che promette spettacolo e battaglia dal primo all'ultimo minuto.

TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Baldi; Thøgersen, Heatley, Oladipo, Bergamaschi; Csiki, Giugliano; Greggi, Dragoni, Babajide; Brennskag-Dorsin.

A disp.: Lukasova, Soggiu, Veje, Antoine, Viens, Corelli, Pandini, Ventriglia, Galli, Piekarska.

All. Luca Rossettini

NAPOLI (4-4-2): Beretta; Kainulainen, Henriksen, Vergani, Langella; Kozak, Bellucci, Muth, Carcassi; Banusic, Nielsen.

A disp.: Thisgaard, Hornschuch, Veletanlikc, Barker, Faurskov, Sciabica, Troan, D'Angelo, Musumeci.

All. David Sassarini

Arbitro: Dario Di Francesco. Assistenti: Aletta - Vito. Quarto Ufficiale: Iheukwumere. Operatore FVS: D'Ascanio.

CRONACA

56' - Gran giocata di Dorsin e cross per Greggi che non ci arriva.

46' - Al via il secondo tempo.

45+4' - Termina il primo tempo.

45' - Dragoni, dentro all'area di rigore, calcia senza inquadrare lo specchio.

39' - Nielsen, a tu per tu con Baldi, calcia fuori e si divora l'occasione del vantaggio.

38' - Pareggio del Napoli. Segna Banusic su punizione.

28' - Gol del Napoli. Oladipo non rinvia bene: Banusic dribbla Thøgersen in area e segna.

26' - GOL DELLA ROMA. Sulla ribattuta del corner, Giugliano conclude con bel tiro da fuori area.

25' - Sponda di Babajide per Bergamaschi, Beretta devia in corner.

22' - GOL DELLA ROMA. Uno-due rapido tra Dragoni e Brennskag-Dorsin, che finalizza all'angolo.

17' - Decisione confermata, risultato fermo sullo 0-0, nonostante le perplessità sulla scelta.

15' - Corner per il Napoli, Baldi in uscita per il pallone, che termina in rete. L'arbitro annulla la rete per un fallo, ma c'è bisogno di verificare al monitor.

6' - Giugliano da fuori area calcia di esterno collo, palla a lato.

3' - Mischia nell'area del Napoli: Oladipo riesce a concludere, ma non centra la porta.

2' - Ci prova subito Giugliano da fuori area.

1' - Inizia la sfida.