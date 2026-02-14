Femminile, verso Roma-Napoli: tutte le info per i biglietti, cancelli aperti alle 16:45

Manca poco al big match della 14ª giornata di Serie A Femminile. Domenica 15 febbraio alle ore 18:00, la Roma di Rossettini ospiterà il Napoli allo stadio Tre Fontane con l'obiettivo di difendere la vetta della classifica. Il club chiama a raccolta i tifosi per colorare l'impianto di giallorosso e sostenere le ragazze in una sfida fondamentale.

I cancelli apriranno alle 16:45, mentre la vendita dei biglietti e il cambio utilizzatore saranno attivi fino alle 16:00 del giorno gara. Prevista anche l'iniziativa esclusiva "High Five Giallorosse" per alcuni fortunati sostenitori. Per tutti i dettagli e per acquistare gli ultimi tagliandi disponibili è possibile consultare il sito ufficiale del club.

(asroma.com)