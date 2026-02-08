Femminile, Rossettini: "Vittoria importantissima. Giocare in casa è un piacere con questo pubblico"

Al termine della gara vinta contro il Milan, valida per la tredicesima giornata di Serie A, l'allenatore della Roma Femminile Luca Rossettini ha commentato la prestazione della squadra ai microfoni ufficiali del club. Di seguito le sue parole.

Una vittoria di misura, ma tre punti che pesano. Quanto è importante questo successo?

"È una vittoria importantissima, non solo importante, contro una squadra che gioca un bel calcio. L’avevamo preparata bene, le ragazze ci tenevano a riscattarsi dopo la gara di Parma. Ci abbiamo messo un po’ a rodare, ma siamo venute fuori alla distanza. Forse inizialmente ci mancava la giusta consapevolezza ed energia, ma poi abbiamo dato una svolta alla partita creando tanto e riproponendo situazioni che avevamo provato. Abbiamo sfiorato diversi gol: dobbiamo crescere un po’ sul cinismo, ma sono soddisfatto. Era un momento importante per noi, siamo contenti di questa vittoria e ora continuiamo a lavorare".

Abbiamo visto Greggi in una posizione diversa dal solito. Come è nata quest’idea tattica?

"È un’idea che avevo in testa da un po’. Giada ha caratteristiche per cui in certe posizioni può fare la differenza. È stato un piccolo esperimento e ha bisogno di tempo per adattarsi, ma è un’opportunità che possiamo sfruttare in questo momento, dato che le nostre due ali, Pilgrim e Haavi, sono ai box per infortunio. È una soluzione che volevamo provare e che ci ha dato equilibrio nella fase di non possesso".

Nel prossimo turno avrete un’altra partita in casa, contro il Napoli. Quanto conta il fattore campo?

"Tutte le volte che giochiamo qui, con i nostri tifosi, riceviamo una spinta in più che porta le ragazze a dare il massimo. Giocare in casa è sempre un piacere in questo contesto, con questo pubblico. Vedremo cosa succederà domenica prossima, ma ci avviciniamo alla sfida con buoni presupposti".

