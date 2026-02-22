Femminile, Rossettini: "Vittoria che vale tantissimo" - Viens: "Importante aver ritrovato il gol"

Luca Rossettini ed Evelyne Viens, rispettivamente allenatore e attaccante della Roma Femminile, hanno rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club in seguito all'importantissima vittoria per 0-1 contro l'Inter nel match valido per la testa della classifica. Le giallorosse hanno blindato la vetta e si sono portate a +6 proprio dalle nerazzurre. Ecco le loro dichiarazioni.

ROSSETTINI AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

Quanto è importante questa vittoria, arrivata di misura ma con grande spirito da parte della squadra dopo che è uscita Manuela Giugliano?

"La squadra ha fatto una partita di grande determinazione dal primo minuto, consapevole delle difficoltà che potevamo incontrare contro un avversario fortissimo: è quella che mi ha impressionato di più da inizio stagione, anche dopo averla vista in Women's Cup contro la Juventus. Per questo motivo, questa vittoria vale tantissimo: su un campo difficile, contro una squadra forte. Soffrendo tanto, come potevamo aspettarci. Forse anche più del dovuto. Però queste ragazze ci continuano a sorprendere: quando devono giocare con le loro qualità, giocano; quando non bastano, tirano fuori qualcos'altro dal loro bagaglio. Quindi dobbiamo essere contente, gioire fino a domani, e poi rimetterci a lavorare perché c'è la sosta delle nazionali. Contiamo di recuperare qualche giocatrice che viene da qualche infortunio più lungo del previsto, ripresentandoci alla ripresa del campionato ancora più agguerrite".

L'avversario al rientro dopo la sosta sarà di nuovo l'Inter.

"Sì, abbiamo questa semifinale di Coppa Italia. Ci troveremo di nuovo contro. Analizzeremo questa partita e cercheremo di giocarla meglio, in modo più consono alle nostre qualità. Ma sanno che, se c'è da combattere, noi ci siamo".

Arriva al momento giusto la sosta?

"Una sosta così lunga non è mai una nota molto positiva, almeno per il campionato. Poi tante ragazze andranno in nazionale e continueranno a giocare. Ci servirà e ce la prendiamo per recuperare quelle calciatrici che non avevamo adesso".

VIENS AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

Possiamo definirla una vittoria cruciale?

"Non penso che sia stata una partita cruciale bensì importante. Siamo venute qui per i tre punti, li abbiamo presi e abbiamo raccolto anche un clean sheet. Abbiamo avuto anche diverse occasioni per segnare, sopratutto io le ho avute; è un’importante vittoria, che ci fa respirare un po’ durante questa pausa delle nazionali. Quando torniamo dobbiamo pensare di avere altre partite importanti da giocare".

Hai messo il tuo nome sul tabellino dei marcatori. Quanto è importante per te?

"Per me è importante aver ritrovato il gol, era da tanto tempo che non succedeva. È stato bello segnare dopo tutto l’impegno messo in campo".

Ora c'è la sosta per le nazionali e la prima partita al rientro sarà di nuovo contro l'Inter.

"Dobbiamo rimanere umili, non penso che abbiamo giocato particolarmente bene oggi ma abbiamo raggiunto il risultato sperato e andiamo avanti. Al rientro sarà dura, speriamo che tutte tornino a Roma bene. Stiamo imparando anche su quello che dobbiamo migliorare e tornare a giocare in casa contro l’Inter con tanta fame, sperando che i tifosi ci continuino a sostenere, è quello che dovremo fare".

(asroma.com)