Femminile, Rossettini: "Le ragazze hanno un cuore grande. Non è mai scontato rimontare, punto che vale tanto"

Luca Rossettini, allenatore della Roma Femminile, ha parlato ai microfoni ufficiali del club dopo il pareggio per 3-3 contro il Parma. Le giallorosse, sotto 3-1, hanno completato un incredibile rimonta a tempo scaduto. Ecco le sue parole.

Una partita sicuramente inaspettata per l'andamento, ma è arrivato un pareggio in extremis

"Non ci aspettavamo certamente una partita facile, così come quelle che abbiamo giocato con Genoa e Sassuolo. Sono squadre che lottano per la salvezza, mettono in campo tanto, noi oggi siamo mancate da quel punto di vista, ma non possiamo dimenticare il percorso che stanno facendo queste ragazze, giocano ogni tre giorni, per provare a rimanere lassù, cosa ovviamente non scontata, l'impegno fisico è altissimo e anche oggi quando le ragazze non ci sono arrivate con la tecnica e la tattica, hanno messo il cuore e hanno portato a casa un punto che per me in questo momento vale veramente tanto".

Il gol subito nei primi minuti ha indirizzato un po' la partita?

"Quando ti trovi sotto, addirittura di due gol, non è mai scontato rimontare. Prendi un gol e lo rimonti. Poi ne subisci altri due, diciamo rivedibili, diventa difficilissimo. Questa squadra sta provando a mettere tutto dentro le partite come è stato con il Sassuolo in casa, come negli ultimi minuti sul campo del Genoa, queste ragazze hanno un cuore veramente grande".

Ora ci sarà tempo per rivedere la partita e preparare la sfida con il Milan

"Sì, ma le ragazze non hanno bisogno di riveder la partita. Saranno deluse, l'approccio alla partita non è stato positivo, non puoi pensare di vincere perdendo i contrasti, le seconde palle, tutte situazioni che determinano l'andamento di una partita contro una squadra che gioca un bel calcio, anche se finora aveva segnato poco, rifacendosi con noi, però queste sono le partite che ci aspettano da qua alla fine. In ogni campo aspettano la capolista, per tenere quella posizione queste ragazze ci credono ogni domenica".