Femminile, Rossettini: "Inter-Roma non è decisiva, arrivarci da sfavorite può essere un vantaggio. Importante il ritorno di Haavi e Rieke" (VIDEO)

Luca Rossettini, allenatore della Roma Femminile, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club alla vigilia dell'attesissimo big match in casa dell'Inter, valido per la quindicesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 15:30. Le giallorosse si trovano in vetta alla classifica con 33 punti e alle loro spalle ci sono proprio le nerazzurre a -3. Ecco le sue dichiarazioni.

Delusione per il pareggio contro il Napoli?

“C’è stata un po’ di delusione per come si è instradata la partita, ma sapevamo che giocavamo contro una squadra in forma e che sta facendo un percorso importante. Nessun risultato è scontato ed è un punto che ci portiamo a casa. La delusione della mancata vittoria è stato il fuoco di questa settimana, che le ragazze stanno facendo con grande voglia e determinazione in vista della grande bella partita contro l’Inter. La affronteremo nel miglior modo possibile”.

È una partita che può indirizzare la stagione?

“È importante ma non decisiva perché ci sono ancora tanti punti in palio. Non arrivarci da favoriti, dato che l'Inter viene da un percorso più netto del nostro nell'ultimo periodo, può essere un vantaggio. L’Inter è la squadra che mi ha impressionato di più in questa stagione, lo dico già dalla Serie A Women’s Cup che sarebbe stata la concorrente più accreditata per il titolo e lo sta dimostrando con un'idea di gioco chiara e con grandi interpreti. Non deve sorprendere che sia lì con noi”.

Quanto è importante aver recuperato Haavi e Rieke?

“Sicuramente è importante. Intanto ce le portiamo con noi anche se non sono al meglio, ma il loro contributo è una nota positiva di questa settimana”.

