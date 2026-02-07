Femminile, Rossettini: "Dopo un periodo con meno qualità, ora cerchiamo di tornare brillanti. Il Milan ha un'identità precisa" (VIDEO)

Alla vigilia del big match contro il Milan, il tecnico della Roma Femminile, Luca Rossettini, ha presentato la sfida ai canali ufficiali del club. L'allenatore ha parlato del momento della squadra e anticipato cosa si aspetta dal match.

Una settimana intera per preparare la gara, come non accadeva da tempo. Quanto è stato importante avere più giorni per lavorare al meglio?

"È stato importantissimo. Ci ha permesso di conoscere l'ultima arrivata, di dare la possibilità alle ragazze nuove di trovare buona confidenza con le compagne, di recuperare energie fisiche e mentali dopo un periodo veramente intenso e complesso, e poi lavorare su quello che è la nostra identità e il nostro essere Roma per presentarci contro il Milan cercando di fare una grande prestazione".

Abbiamo già affrontato il Milan, lo ritroviamo ora a distanza di diversi mesi, probabilmente nel suo momento migliore. Quanto è cambiato?

"È una squadra che ha sempre un'identità precisa, che vuole giocare, che propone gioco. Però guardiamo gli altri fino a un certo punto, dopo quest'ultimo periodo in cui magari le prestazioni non sono state così qualitative come avremmo voluto, ora cerchiamo di recuperare energie per tornare ad essere brillanti e ritrovare certe relazioni che ci hanno permesso di essere decisive in tante partite".

Si è conclusa la sessione del mercato invernale, sono arrivate tre giocatrici. Che tipo di giocatrici sono Antoine e Csiki?

"Antoine è un difensore veloce, fisico, con una buona attitudine e concentrazione. Lei sicuramente veniva da un periodo di inattività perché il suo campionato era finito un mese e mezzo prima del suo acquisto. Ha avuto bisogno di rimettersi in una buona condizione, anche per scongiurare problemi. Ora sta raggiungendo una buona condizione e presto la vedremo in campo. Csiki si è presentata molto bene ed è pronta per poter giocare. Ci dà alternative in mediana perché p una giocatrice fisica, che ha leadership. Ora che abbiamo qualche infortunio e siamo un po' corti, il loro contributo ci darà una mano."

