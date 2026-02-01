Serie A Femminile, PARMA-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Quattro cambi per Rossettini rispetto al derby (FOTO)

Scende in campo la Roma Femminile di Luca Rossettini, che oggi alle ore 15 affronta il Parma in trasferta in occasione della dodicesima giornata di Serie A. Le giallorosse si trovano al primo posto in classifica con 28 punti, mentre la formazione crociata è terzultima a quota 8.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
PARMA:
A disp.:
All.: Valenti.
ROMA: Lukasova; Thogersen, Oladipo, Valdezate, Bergamaschi; Rieke, Giugliano, Greggi; Dragoni, Viens, Dorsin.
A disp.:
All.: Rossettini.
PREPARTITA
14:01 - Ecco la formazione ufficiale della Roma.
? Ecco la nostra formazione per #ParmaRoma
