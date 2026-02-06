Femminile, Pante in prestito al Vancouver Rise

Operazione in uscita per la Roma Femminile. Il club ha annunciato ufficialmente il trasferimento di Mia Pante al Vancouver Rise. L'attaccante si trasferisce in Canada con la formula del prestito fino al 31 dicembre 2026. Arrivata a Roma nel gennaio del 2025, Pante ha collezionato 14 presenze in giallorosso tra tutte le competizioni.
Con un post sui propri canali social, la Roma ha salutato la giocatrice augurandole il meglio per la sua nuova avventura: "In bocca al lupo, Mia!".
