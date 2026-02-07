Femminile, le convocate di Rossettini per la sfida con il Milan: non c'è Rieke, ancora out Pilgrim e Veje

Alla vigilia dell'incontro di campionato contro il Milan, il tecnico della Roma Femminile, Luca Rossettini, ha reso nota la lista delle calciatrici convocate. La gara, che vedrà le giallorosse ospitare la formazione rossonera attualmente quarta in classifica, è in programma domani, domenica 8 febbraio, con calcio d'inizio alle ore 12:30. Indisponibile Rieke, infortunatasi nel match precedente contro il Parma. Non tornano inoltre a disposizione Pilgrim e Veje, oltre a van Diemen e Haavi che sono ancora alle prese con i rispettivi infortuni di più lunga durata.
Di seguito l'elenco completo delle giocatrici a disposizione per il match:
Antoine
Babajide
Baldi
Bergamaschi
Corelli
Csiki
Dorsin
Dragoni
Galli
Giugliano
Greggi
Heatley
Lukasova
Oladipo
Pandini
Piekarska
Soggiu
Thogersen
Valdezate
Viens
(asroma.com)