Femminile, Giugliano: "Punto che vale oro. Atteggiamento sbagliato ma lavoreremo"

Manuela Giugliano, capitano della Roma Femminile e autrice di una doppietta, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club al termine del match tra le giallorosse ed il Parma, terminato 3-3. Ecco le sue parole.

Una partita un po' pazza, ma conquistiamo un punto all'ultimo respiro

"È un punto importantissimo che in questo momento vale oro. Chiaro che non abbiamo fatto una bella partita oggi, non è da noi però ci può stare. Stiamo costruendo un percorso importante e credo che le grandi vittorie possano arrivare anche da partite di questo genere. In realtà da capitano di questa squadra posso solo dire di continuare a lavorare così, noi siamo tranquille e serene e in settimana continueremo a lavorare".

È stato un primo tempo difficile, il gol al terzo minuto vi ha un po' disunite

"Disunite non lo so, perché sappiamo bene che quando indossiamo questa maglia questa parola non mi piace molto, sono sincera. Credo che oggi forse abbiamo sbagliato un po' l'atteggiamento ed è una cosa su cui bisogna lavorare perché non è la prima volta che accade. Io sono molto serena sono convinta di questa squadra della consapevolezza della nostra forza e andiamo avanti su questa strada".

Un'intera settimana per lavorare come non capitava da tanto tempo e poi arriverà il Milan al Tre Fontane

"Forse è meglio preparare le partite in tre giorni. A parte gli scherzi, arriva il Milan ed è una partita altrettanto importante ma a questo punto la stagione bisogna guardare partita dopo partita. Noi punteremo alla vittoria come sempre perché quando si gioca per la Roma si gioca per vincere".