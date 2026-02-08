Femminile, Bergamaschi: "Voglia di riscatto dopo Parma, vittoria voluta fino alla fine"

È stata Valentina Bergamaschi a decidere il big match della tredicesima giornata di Serie A tra Roma e Milan. L'esterna giallorossa ha siglato la rete dell'1-0 finale, regalando tre punti preziosi alla squadra di Rossettini. Al termine della gara, la calciatrice ha commentato la prestazione ai canali ufficiali del club.

Quanto è importante questa vittoria?

"Avevamo voglia di riscatto dopo il match contro il Parma, che era stato un po’ sottotono. Oggi è stata una grande vittoria, contro una grande squadra. Il Milan ha fatto la sua partita, ma siamo state brave noi a crederci fino alla fine, a giocare sui nostri obiettivi e ad aver trovato la vittoria".

Hai segnato due gol in Serie A, entrambi a due ex squadre. È una coincidenza particolare?

"Fare gol è sempre bello, non importa a chi. Ho questa particolarità di segnare alle mie ex squadre: un po’ mi dispiace, ma è importante per noi. L’ho ribadito prima alle ragazze nel cerchio a fine gara: si riparte da questa vittoria".

Ora ci sarà un’altra partita in casa contro il Napoli. Quanto conta il pubblico?

"Con quest’atmosfera è impossibile non dare il massimo. La nostra tribuna ci incita fino alla fine: come si fa a non dare il massimo per questi colori, in questo stadio? I tifosi sono la nostra arma in più".

(asroma.com)