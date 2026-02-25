Femminile: 21 romaniste convocate in nazionale (COMUNICATO)

La Roma Femminile si ferma a causa della sosta per le nazionali e tornerà in campo il 12 marzo alle ore 18 allo Stadio Tre Fontane in occasione dell'andata della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter. L'allenatore Luca Rossettini lavorerà in questi giorni con un gruppo particolarmente ristretto di calciatrici, dato che 21 di loro sono state convocate dalle rispettive nazionali.
La lista delle convocate
Australia: Heatley
Canada: Viens
Danimarca: Thogersen
Italia: Baldi, Bergamaschi, Dragoni, Giugliano, Greggi
Nigeria: Babajide, Oladipo
Repubblica Ceca: Lukasova
Ungheria: Csiki
Norvegia U23: Dorsin
Italia U19: Bedini, Galli, Mazzocchi, Roselli, Terlizzi, Ventriglia
Malta: Farrugia
Polonia U19: Piekarska
(asroma.com)