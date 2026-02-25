Clicky

Femminile: 21 romaniste convocate in nazionale (COMUNICATO)

25/02/2026 alle 12:57.
greggi-10

La Roma Femminile si ferma a causa della sosta per le nazionali e tornerà in campo il 12 marzo alle ore 18 allo Stadio Tre Fontane in occasione dell'andata della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter. L'allenatore Luca Rossettini lavorerà in questi giorni con un gruppo particolarmente ristretto di calciatrici, dato che 21 di loro sono state convocate dalle rispettive nazionali.

La lista delle convocate

Australia: Heatley

Canada: Viens

Danimarca: Thogersen

Italia: Baldi, Bergamaschi, Dragoni, Giugliano, Greggi

Nigeria: Babajide, Oladipo

Repubblica Ceca: Lukasova

Ungheria: Csiki

Norvegia U23: Dorsin

Italia U19: Bedini, Galli, Mazzocchi, Roselli, Terlizzi, Ventriglia

Malta: Farrugia

Polonia U19: Piekarska

(asroma.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE