Supercoppa Femminile, JUVENTUS-ROMA 0-0 (segui in tempo reale): è di Viens il primo tiro del match (FOTO)

Stadio Adriatico di Pescara, alle ore 15:00 il fischio d'inizio: oggi Juventus e Roma si sfidano per la Supercoppa Italiana del campionato Femminile. Le giallorosse di mister Rossettini scenderanno in campo con il tridente composto da Rieke, Viens e Babajide, con Giugliano, Greggi e Dragoni a centrocampo.

IL TABELLINO

JUVENTUS: De Jong, Lenzini, Salvai, Harviken, Carbonell, Stolen Godo, Walti, Tatiana Pinto, Beccari, Cambiaghi, Vangsgaard

A disp.: Peyraud-Magnin, Capelletti, Kullberg, Schatzer, Rosucci, Girelli, Bonansea, Thomas, Calligaris, Krumbiegel, Moretti, Brighton

All.: M. Canzi

ROMA: Baldi; Bergamaschi, Oladipo, Valdezate, Veje; Giugliano, Greggi, Dragoni; Rieke, Viens, Babajide.

A disp.: Lukasova, Soggiu, Heatley, Kuhl, Brennskag-Dorsin, Corelli, Pilgrim, Pante, Pandini, Thogersen, Galli, Piekarska

All.: L. Rossettini

Arbitro: Bianchi. Assistenti: Martinelli - Gasparini. IV Ufficiale: Manedo Mazzoni.

LA CRONACA DEL MATCH

Primo tempo

9' - Altra conclusione di Viens, ancora palla larga.

3' - Di Viens la prima conclusione del match. Palla lontana dallo specchio.

1' - Match al via.