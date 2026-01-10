Supercoppa Femminile, Juventus-Roma: le convocate di Rossettini. Presente il nuovo acquisto Dorsin

Oltre all'impegno della prima squadra maschile, il weekend giallorosso si arricchisce di un appuntamento fondamentale per la Roma Femminile: domenica 11 gennaio alle ore 15:00 le ragazze di Luca Rossettini scenderanno in campo a Pescara per contendersi la Supercoppa Italiana contro la Juventus. Alla vigilia del match l'allenatore della squadra capitolina ha diramato la lista della convocate e nell'elenco compare anche il nuovo acquisto Froya Dorsin.
La lista delle convocate
Portieri: Baldi, Lukasova, Soggiu.
Difensori: Bergamaschi, Heatley, Oladipo, Pierkaska, Valdezate, Veje, Thogersen.
Centrocampisti: Dragoni, Giugliano, Greggi, Khul, Pandini, Rieke.
Attaccanti: Babajide, Corelli, Dorsin, Galli, Pante, Pilgrim, Viens.
