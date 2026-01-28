Roma Femminile, Rossettini: "Stiamo crescendo" - Viens: "Orgogliosa della squadra"

Dopo il derby vinto e l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, il tecnico della Roma Femminile Luca Rossettini ha parlato ai microfoni del canale del club:

Obiettivo centrato, semifinale conquistato, con una grande prestazione, forse una delle migliori della stagione.

"Sì, un'ottima partita. Le ragazze ci tenevano tanto dopo la gara di andata. Penso si vedano i progressi che stiamo facendo. Sta andando tutto, questo è quello che chiedo. Chi entra dà il massimo. Oggi ci mancava anche il capitano, era il compleanno di van Diemen, ci tenevamo doppiamente a farle un regalo. Sono contento, l'atteggiamento dimostrato nel primo tempo è quello che voglio vedere".

Il primo tempo ha messo subito al sicuro la qualificazione, forse è quello l'elemento migliore di questa partita?

"Un altro passo in più di crescita era capire i momenti della partita. Oggi quando abbiamo avuto un po' di difficoltà, abbiamo affondato i colpi. Quell'uno-due tra il 2-0 e il il 3-0 sono stati fondamentali per indirizzare la partita. Stiamo crescendo, continuiamo a lavorare. Non ci montiamo la testa, era quello che avevamo come obiettivo. Lo abbiamo raggiunto, siamo in semifinale. Ora gioiamo, poi pensiamo al Parma, un'altra partita fondamentale".

Servirà questa Roma nel girone di ritorno?

"Servirà questa Roma e magari anche una Roma migliore, lavorando ogni giorno, mettendosi a disposizione, capendo quello che non è andato. Abbiamo sofferto nel secondo tempo, la Lazio ci ha provato, le loro caratteristiche si sono viste in campo: spirito battagliero, fisicità, cross. Però abbiamo gestito bene anche le situazioni di sofferenza. Ripeto, stiamo crescendo, le ragazze stanno dando tutto. Io sono contento, loro devono esserlo e continuiamo a lavorare".

A seguire le parole di Viens, autrice di una doppietta:

Avete giocato una grande partita. Siete entrate in campo con determinazione, avete vinto il derby e ottenuto un posto in semifinale.

"Sì, è una bellissima sensazione. Dopo lo 0-0 dell'andata sapevamo che sarebbe stata dura, ma abbiamo preparato la partita molto bene e abbiamo segnato tre gol nel primo tempo. Nel secondo tempo eravamo un po' stanche, anche perché abbiamo giocato tante partite. Ma sono davvero orgogliosa della squadra, di come ci siamo preparate, di come siamo scese in campo e di come abbiamo trovato il modo di segnare".

Hai segnato una doppietta nel derby. Come ci si sente?

"Ci si sente molto bene. Penso che le mie compagne mi abbiano aiutato, mettendomi in un'ottima posizione per segnare. Sono felice di aver segnato in un derby e di aver conquistato il posto in semifinale".

Ora si torna a pensare al campionato, ci aspetta il Parma.

"Il Parma sta giocando bene ultimamente, non concedono molto in casa. Ora dobbiamo riposare un po', smaltire le emozioni e concentrarci sulla seconda parte della stagione, continuando a divertirci".

