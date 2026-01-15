Roma Femminile: Maya Antoine è una nuova calciatrice giallorossa (COMUNICATO)

L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Maya Antoine. La calciatrice canadese ha firmato un contratto che la lega al Club fino al 30 giugno 2028. Difensore centrale classe 2001, Maya inizia la sua carriera a livello universitario negli Stati Uniti nel Vanderbilt Commodores, per poi trasferirsi nell'IFK Norrkoping, in Svezia, nel 2024.

Nella scorsa stagione è stata l’unica calciatrice del Damallsvenskan, il maggior campionato femminile svedese, a giocare ogni minuto della competizione raggiungendo il traguardo dei 2340 minuti. In carriera ha rappresentato il Canada a livello giovanile.



Antoine ha scelto la maglia numero 5.

Benvenuta alla Roma, Maya!